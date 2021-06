Francesca Scatigno nuova presidente della Fenailp Brindisi

BRINDISI - Francesca Scatigno è stata nominata presidente provinciale della Fenailp Brindisi. Un riconoscimento che arriva a margine della proficua esperienza condivisa con il gruppo Partite Iva Brindisi. Un percorso iniziato in piena pandemia Covid- 19 con la nascita di un gruppo facebook, un'esperienza che ha consentito di restare uniti nonostante le difficoltà.

"Insieme a tanti colleghi e colleghe, divenuti nel tempo amici- ha dichiarato Francesca Scatigno- abbiamo creato il gruppo Facebook ‘Partite Iva Brindisi’ e abbiamo combattuto molte battaglie. Spesso abbiamo portato a casa risultati convincenti, altre volte forse non ci siamo riusciti ma solo perché erroneamente considerati una realtà esclusivamente social. Per queste motivazioni- spiega Francesca Scatigno- ho ritenuto opportuno accettare il ruolo di presidente Fenailp Brindisi, avendo avuto garanzie di libertà di azione e movimento”.

“Viviamo un momento particolare e c’è bisogno di azioni straordinarie, di unità di intenti e di programmazioni comuni per il rilancio economico di tutto il tessuto urbano brindisino. Interpreto questo nuovo incarico come uno strumento in più per dar forza alle istanze del settore e degli imprenditori che mi onoro di rappresentare".

L'ufficio di presidenza nazionale tramite il vicepresidente Cosimo Lubes, insieme ai componenti di giunta e ai consiglieri nazionali della nostra Regione, sosterrà l'attività associativa che verrà svolta a Brindisi dalla presidente Scatigno che certamente saprà affrontare le problematiche legate alle Pmi e ai liberi professionisti puntando alla valorizzazione del territorio.