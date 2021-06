Funivia Mottarone, astensione dalle udienze: aderiscono anche i penalisti brindisini

Proclamato dalla Giunta dell'Unione Camere Penali italiane con delibera dell'11 giugno scorso in seguito alla sostituzione in corso d'opera del giudice Donatella Banci Buonamici che si occupava dell'inchiesta sull'incidente

BRINDISI - Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 24 e 25 giugno 2021 anche nel Tribunale di Brindisi. Anche la Camera penale “O. Melpignano” di Brindisi, infatti, aderisce allo sciopero proclamato dalla Giunta dell'Unione Camere Penali italiane con delibera dell'11 giugno scorso in seguito alla sostituzione in corso d'opera del giudice Donatella Banci Buonamici che si occupava dell'inchiesta sull'incidente della funivia Mottarone-Stresa.

“Preso atto di quanto verificatosi presso il Tribunale di Verbania, in cui ad un Giudice per le Indagini Preliminari che aveva condiviso le ragioni della difesa disponendo la scarcerazione di due indagati – a fronte dell’opposta richiesta della Procura della Repubblica, che aveva chiesto l’applicazione di una misura coercitiva – è stata revocata l’assegnazione di quel procedimento”. Si legge nella nota del direttivo della Camera penale di Brindisi.

“Rilevato che tale provvedimento – che al netto di giustificazioni implausibili da più parti esternate non trova alcuna ragion d’essere se non nell’intento di rimuovere un magistrato sgradito all’accusa in un procedimento di particolare “interesse” mediatico – si connota di una gravità inaudita, denotando un’indebita ingerenza nel legittimo esercizio dell’amministrazione della giustizia, che dovrebbe essere improntata a criteri costituzionali di imparzialità e indipendenza, dando nel contempo la misura di come sia ormai improcrastinabile assicurare l’equidistanza tra il Giudice e le altre parti processuali attraverso l’unica riforma che possa pienamente garantirla, ossia quella che prevede la separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri” .

“Vista la delibera datata 8 giugno 2021 della Camera Penale di Verbania, verso cui si esprime la più totale condivisione e piena solidarietà; vista la delibera datata 11 giugno 2021 della Giunta dell’Unione Camere Penali che proclama l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 24 e 25 giugno 2021, che deve qui intendersi integralmente trascritta ed i cui contenuti si condividono pienamente, delibera di aderire alla proclamazione della Giunta Ucpi di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 24 e 25 giugno 2021”.