Fanuzzi, restyling mura di cinta e portale: gara flop, ma il Comune ci riprova

BRINDISI – Nessuna azienda si è fatta avanti per il restyling di mura e portale di accesso dello stadio Fanuzzi di Brindisi. E’ andata deserta la procedura di gara attuata dal Comune di Brindisi tramite la piattaforma Mepa di Consip. Lo attesta una determina a firma del dirigente del settore Lavori pubblici, Fabio Lacinio, che ieri (martedì 27 febbraio) è stata pubblicata sull’albo pretorio.

L’amministrazione comunale ha stanziato una somma pari a poco più di 197mila euro per consolidare porzioni di mura e lo storico portale di accesso. Il perimetro dell’impianto sportivo di via Benedetto Brin è puntellato ormai da anni. Il colpo d’occhio, soprattutto sul lato della tribuna centrale, è davvero brutto. La vista delle mura malconce trasmette un senso di degrado e trascuratezza.

L’amministrazione comunale ha deciso di porvi rimedio nell’ambito dell’articolato progetto di adeguamento dello stadio, costato circa 3 milioni di euro. Fra i mesi di settembre e ottobre è stato effettuato il primo lotto di lavori, consistente nel rifacimento del terreno di gioco, nella messa in sicurezza della copertura della tribuna e in un primo potenziamento dell’impianto di illuminazione. Il secondo stralcio, concluso alla fine del mese di gennaio, si è caratterizzato per l’installazione di nuove torri faro, la ristrutturazione degli spogliatoi, la realizzazione di nuovi parcheggi per le forze dell’ordine e la tifoseria ospite e l’installazione di nuovi seggiolini in tribuna e in gradinate. Grazie a questi e ad altri interventi, lo stadio ha ottenuto l’omologazione da parte della Lega Pro. A breve sarà inoltre convocata la commissione provinciale pubblico spettacolo per l'agibilità a capienza piena.

Ma non basta. Per chiudere il cerchio bisogna dare una sistemata anche alle mura esterne. Dopo il flop della procedura tramite Mepa di Consip, il dirigente ha disposto “senza indugio l’avvio di una nuova procedura di individuazione dell’operatore economico mediante procedura negoziata senza bando, con invito a una più ampia platea di operatori economici”. La speranza è che il secondo tentativo sia quello buono.

