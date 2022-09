Francavilla: avviata gara per la locazione del Centro di carico Intermodale

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione comunale ha avviato la gara per la locazione del Centro di carico intermodale e di servizi commerciali e reali di contrada Tiberio. L’immobile, costato alla collettività circa 8 milioni di euro e mai entrato in funzione, negli ultimi mesi è stato al centro di una consultazione preliminare di mercato. Con questo strumento, che ha coinvolto gli operatori interessati alla struttura, l’Amministrazione Comunale ha potuto conoscere l’orientamento degli investitori sul futuro utilizzo dell’immobile.

Il canone di locazione è stato fissato dagli uffici in 140 mila euro all’anno. Da questa cifra potranno essere scomputati gli investimenti necessari per il risanamento e la rifunzionalizzazione degli immobili. Sarà possibile insediare nell’area attività compatibili con la destinazione originaria della struttura.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è giovedì 20 ottobre. Il Centro di Carico Intermodale e di Servizi Commerciali e reali si estende su una superficie di 12 ettari con un piazzale esterno per la sosta degli automezzi di 400 mq. La struttura originaria si sviluppa in 5 capannoni di circa 2.000 mq e un edificio per uffici di 3000 mq.

Recentemente il perimetro dell’immobile è stato dotato di un impianto di videosorveglianza ad alta risoluzione con un sistema di lettura e riconoscimento delle targhe dei veicoli collegato direttamente con la centrale operativa della Polizia di Stato. Questo intervento, che consentirà di contrastare gli episodi di vandalismo e di abbandono indiscriminato dei rifiuti, è stato concordato tra l’Amministrazione Comunale e l’Asi di Brindisi nell’ambito del finanziamento Pon Legalità.

La principale novità che interessa l’intera area è rappresentata dall’avvio della Zes Jonica che consentirà agli investitori di beneficiare di importanti agevolazioni. Il bando di gara e tutti gli allegati sono disponibili sul sito internet istituzionale.