Controllo del territorio e accertamento violazioni: giornata di studio per la Polizia Locale

BRINDISI – “Polizia Locale e tutela del territorio con utilizzo di apparecchiature per l’acquisizione di immagini per l’accertamento delle violazioni”. Questo il titolo di una giornata di studio gratuita presieduta dal comandante della Polizia Locale di Brindisi, presso la sala convegni dell’Autorità di sistema portuale. I lavori si sono aperti con i saluti del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

Poi il relatore Raffaele Motta Castriotta, formatore e dirigente di Polizia Locale, ha affrontato i temi della vigilanza ambientale (nozione di carico e scarico e la parte derza del Tu; cenni relativi al piano di tutela delle acque; la disciplina degli scarichi; le tipologie di scarico; le autorizzazioni; le sanzioni) e della gestione dei rifiuti (la parte quarta del Tua, la nozione di rifiuto, il sottoprodotto e l’Eow, i rifiuti edili e terre e rocce da scavo, i depositi di rifiuti, l’albo nazionale dei gestori ambientali, le autorizzazioni ambientali, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, l’abbandono dei rifiuti.

Connesse alle procedure di controllo e aspetti operativi e sanzionatori, le seguenti tematiche: l’importanza della Polizia Locale nel contrasto del degrado del territorio, la vigilanza della Polizia Locale in campo ambientale, i livelli di intervento per la Polizia Locale, la gestione delle segnalazioni, i rapporti con l’Arpa, i controlli presso l’ecocentro, del trasporto, in azienda, dell’artigiano e sull’abbandono di rifiuti, oltre alla differenza tra discarica abusiva e abbandono del rifiuto.

