Giornate ecologiche 2023: tutti in spiaggia per raccogliere rifiuti

SAN PIETRO VERNOTICO - Tornano le giornate ecologiche organizzate dell'associazione ambientalista e animalista "Eterea, l'albero della vita" di San Pietro Vernotico. Domenica 19 marzo alle 15.15 i cittadini sono invitati a unirsi ai volontari dell'associazione per raccogliere rifiuti dall'arenile e dalle aree verdi di Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. L'incontro è in località "Tre Fontane", sarà allestito un gazebo per la distribuzione gratuita di guanti, sacchi e bevande.