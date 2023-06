Ambito Territoriale Sociale 3: il sindaco Barletta nuovo presidente del Consorzio

Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli, è il nuovo presidente del Consorzio Ambito Territoriale Sociale n°3 Ausl Br/1 che comprende i comuni di Francavilla Fontana, Oria, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Carovigno e Villa Castelli. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è svolta stamattina (martedì 13 giugno).

Ecco il messaggio che il sindaco affida alla rete per esprimere la sua soddisfazione e l’impegno a lavorare per il bene di tutte le comunità che egli rappresenta.

“Con piacere comunico di essere io il Presidente designato dall’assemblea. La medesima assemblea ha anche eletto quali componenti del consiglio di amministrazione il sindaco di Carovigno Massimo Lanzillotti ed Elena Marrazzi assessora alle politiche sociali del comune di Oria”.

"Ringrazio tutti i comuni del Consorzio (Francavilla Fontana, Oria, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Carovigno e Villa Castelli) e seppur io rappresenti un piccolo comune, porterò sempre avanti la politica del fare, per il bene di tutte le comunità. Il mio sarà un apporto positivo ai lavori del consorzio basato su stima, fiducia e collaborazione”.

“Ringrazio inoltre il Direttore Gianluca Budano per il suo pregevole lavoro di coordinamento e per la sua professionalità. I miei sinceri ringraziamenti giungano anche a chi mi ha preceduto, al presidente Angelo Palmisano e al presidente uscente Giuseppe Bellanova per il prezioso contributo apportato”.

“Un consorzio territoriale sociale che si occupi della realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali tramite interventi finalizzati alla realizzazione della rete dei servizi sociali e che contribuisce al benessere delle persone e a migliorare la qualità della vita individuale e comunitaria è il mio obiettivo primario e quello di tutto questo consiglio di amministrazione neo eletto”.