Grande Fratello Vip: l'attore brindisino Mario Ermito al televoto

BRINDISI - C’è anche l’attore brindisino Mario Ermito, 29 anni, tra i nominati della puntata del Grande Fratello Vip 2020 andata in onda ieri, lunedì 28 dicembre, su canale 5. Gli altri sono: Giacomo Ortis, Giulia Salemi e Andrea Zenga. Si è aperto, quindi, il televoto, il verdetto si saprà durante la puntata del 4 gennaio 2021.

Ermito, entrato nella casa del Grande Fratello Vip il 18 dicembre scorso, è stato nominato da Cecilia Capriotti, da Carlotta dell’Isola, da Tommaso Zorzi da Rosalinda Cannavò e da Stefania Orlando. Tocca ora ai telespettatori decidere chi “salvare”.

L’attore brindisino è noto al pubblico per aver preso parte a diverse Fiction Rai e Mediaset come “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto”, “Il bello delle donne” e “Don Matteo” e per essere stato un concorrente di Tale e Quale Show nel 2018. Nato a Brindisi il 2 ottobre del 1991, è il secondogenito di tre figli. All’età di 19 anni si trasferì a Milano per lavorare come modello dopo aver interrotto la carriera calcistica a causa di un infortunio. Attualmente vive a Roma. Nel 2011, per due settimane, è stato concorrente del Grande Fratello.

Il suo portafortuna è un anello che gli ha regalato il padre. Nelle relazioni passate c’è l’ex Miss Italia Francesca Testasecca mentre attualmente è fidanzato con la truccatrice Valentina Paolillo.