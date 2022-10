Halloween con Avis: donazione di sangue in piazza, cittadini invitati

BRINDISI - Continua incessantemente l’impegno dell’Avis comunale di Brindisi e dei suoi donatori per assicurare le scorte di sangue al Centro trasfusionale dell’ospedale “A. Perrino”. Lunedì 31 ottobre, dalle ore 17 alle 21, piazza Della Vittoria ospiterà una donazione di sangue, organizzata dall’Avis Comunale di Brindisi, per celebrare insieme, in modo solidale, un Halloween differente. Un Halloween fatto di sangue, ovviamente, ma soprattutto di solidarietà.

Le condizioni necessarie Per Donare

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate positive o siano in dubbio. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E' necessario avere uno stile di vita corretto.

Quando è possibile donare

Lunedì 31 ottobre, dalle ore 17 alle 21. Attenzione: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

Informazioni e prenotazioni per donare

Avis Comunale di Brindisi; Telefono: 3755282712 - 0831523232; mail: brindisi-comunale@avis.it. Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi Odv. Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi