Haron al "Perrino" e Mia al "Camberlingo" i primi nati del 2021

BRINDISI - All' 1.30 è venuto alla luce nel reparto di neonatologia del "Perrino" di Brindisi, il primo nato del 2021. Si chiama Haron e rappresenta oggi più che mai una luce di speranza in un periodo di grande dolore per l’intera umanità. Haron, secondogenito di mamma Valentina Saponaro e papà Andrea Giancane di Brindisi pesa 2,760 chilogrammi e gode di ottima salute. Il parto è avvenuto spontaneamente e con il suo vagito

Nello stesso istante in cui Haron veniva al mondo, al "Camberlingo" di Francavilla Fontana, mamma Ilaria Massa da Oria, iniziava il travaglio

concluso alle 2.45 con la nascita di Mia, 2990 chilogrammi di amore. Papà Francesco ha atteso con gioia questo secondo fiocco rosa

in famiglia, pur non potendo assistere al parto. Al suo rientro a casa, Mia conoscerà la sorellina Chloe.