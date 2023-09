"Iacovone” inagibile: mercoledì la decisione su rinvio di Brindisi – Catania

BRINDISI – Di certo c’è che lo stadio Iacovone è completamente inagibile. Solo domani (mercoledì 6 settembre) si saprà cosa ne sarà della partita Brindisi - Catania valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. Il match è in programma per domenica 10 settembre presso l’impianto ionico, sede alternativa delle gare casalinghe del Brindisi, in attesa della realizzazione di un nuovo terreno di gioco presso lo stadio Fanuzzi.

Ma lo Iacovone, come noto, domenica scorsa, al termine di Taranto-Foggia, è stato seriamente danneggiato da un incendio sviluppatosi sotto agli spalti della Curva Sud (settore ospiti), dove si trovavano decine di rotoli di catrame per tappeti di erba sindetica. Il rogo, forse causato da un fumogeno, stamattina si è ulteriormente ravvivato, costringendo i vigili del fuoco a un nuovo, impegnativo, intervento. Lo stadio, dunque, al momento è off limits.



Il Brindisi Fc, da quanto appreso, già nella giornata di oggi avrebbe iniziato a sondare possibili sedi alternative, ma a soli cinque giorni dalla partita non sarà affatto facile trovare una soluzione. Tutto lascia pensare che nella giornata di domani la Lega Pro, preso atto delle oggettive difficoltà a individuare un’altra location, disporrà il rinvio del match al mese di ottobre.E poi bisognerà capire la situazione dello Iacovone. Se l’inagibilità dovesse protrarsi per settimane, il Brindisi sarebbe comunque costretto a cercare una sede alternativa per le due gare casalinghe contro Monterosi e Benevento in programma rispettivamente mercoledì 21 e venerdì 25 settembre. La speranza dei tifosi e della società è che i lavori al Fanuzzi (perlomeno il primo lotto riguardante il terreno di gioco) si concludano, come da cronoprogramma, entro la fine di settembre. A quel punto vi sarebbe la possibilità di disputare a Brindisi la sfida contro il Catania, in caso di slittamento a ottobre.