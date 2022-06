Inaugurato il Murales "Brindisi crocevia di rotte, percorsi e cammini": un dono alla città 

BRINDISI – Sabato 18 giugno scorso è stato inaugurato il murales "Brindisi crocevia di rotte, percorsi e cammini" promosso dall’ Aps. Brindisi e le Antiche Strade, Statio Peregrinorum e Comitato referente per la Via Francigena. L’opera, realizzata nell'ambito delle attività Pcto dal Liceo Artistico-Musicale "Simone-Durano" è stata posizionata sul muro concesso da Oscar Carone, alla rotonda tra Via del Mare e viale Porta Lecce, riqualificando artisticamente la zona in questione. Un dono che l’associazione fa alla propria città.

Il Murales realizzato interamente a pennello ha una lunghezza di circa 14m e un'altezza di 2m ed è frutto di un lavoro iniziato nel 2019, interrotto bruscamente con l'emergenza covid-19 per poi essere portato a termine nel 2022. Il pregevole lavoro artistico ha visto l’alternarsi di studenti e docenti del Liceo Artistico “Simone-Durano”, dei volontari dell’associazione brindisina e di Viva la Gente, sia in loco che presso il liceo e infine presso l’Accademia degli Erranti nell’ex Convento delle Scuole Pie.

L'opera testimonia il ruolo che la città di Brindisi ha storicamente avuto negli itinerari francigeni e costruisce simbolicamente il cammino da Canterbury fino a Gerusalemme grazie alle immagini dei monumenti più significativi dei principali luoghi attraversati dai pellegrini. Ad arricchire il tutto, la sagoma del pellegrino francigeno e una targa descrittiva con quattro QrCode in lingua italiana, inglese, francese e spagnola contenenti la descrizione del murales e dei monumenti raffigurati.

Alla cerimonia di svelamento hanno partecipato: Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni, la Presidente dell’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade Rosy Barretta, la Preside del Liceo Artistico-Musicale Carmen Taurino, Il responsabile della Via Francigena nel Sud e componente del Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia Angelo Fabio Attolico, docenti, alunni e cittadini.

L’Attività rientra nell’ambito della programmazione dell’Accademia degli Erranti, Casa di Quartiere presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, gestita dall’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade.