Fasano: giovedì l'inaugurazione del Pronto intervento sociale

FASANO – L’Amministrazione comunale e il Ciisaf - Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale dell'Ambito territoriale sociale di Fasano, Cisternino e Ostuni, informano che giovedì 3 dicembre alle ore 15:30 in via Calatafimi, 59 a Montalbano verrà inaugurato il Piss - Pronto Intervento Sociale Stabile.

Il Piss garantisce interventi sociali urgenti, consentendo di affrontare tempestivamente i bisogni di sopravvivenza per persone in grave situazione di marginalità ed emergenza sociale improcrastinabile che si trovano nel territorio dell’Ambito. Il servizio è rivolto ad anziani, minori non accompagnati, disabili, adulti in difficoltà sociale e psico-sociale, famiglie, stranieri, persone senza dimora.Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti, oltre ai membri del Cda. del Ciisaf, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il sindaco di Cisternino Luca Convertini e il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo.