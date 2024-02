Progetti Avsi in Africa e nel mondo: incontro con il cooperante Antonino Massuri

BRINDISI - Lunedì 26 febbraio, alle ore 19.30, presso il salone Ave Maris Stella in via Andrea Bafile 43 a Brindisi si terrà un incontro con Antonino Masuri, communication and fundraising director presso Fondazione Avsi e cooperante da diversi anni per la stessa ong in Kenya. Per il suo apprezzato e prezioso impegno a favore dell’educazione di intere comunità in Africa Masuri è stato insignito della Medaglia donata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita al St. Kizito Institute di Nairobi.

L’incontro con Masuri è parte della campagna Tende della Fondazione Avsi, una serie di iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi promosse in tutto il mondo da una rete di volontari per sostenere i progetti della Fondazione. Il titolo della Campagna Tende 23/24 è «Desideriamo la pace. Diamole volti, i nostri», un desiderio «avvertito da tutti noi come un’urgenza, pervasivo almeno quanto può esserlo la paura della guerra. Un desiderio che, mentre cresce, alimenta il bisogno di ingaggiarsi in prima persona, di fare qualcosa di utile per chi vive in contesti di conflitto, in zone bombardate, in luoghi segnati da violenza ingiusta e senza sosta».

Antonino Masuri è di casa a Brindisi ospite da molti anni di un gruppo di amici che organizza in febbraio la cena di Sant’Agata, appuntamento divenuto un riferimento per molti con l’obiettivo di un momento di ritrovo, festa e solidarietà a sostegno delle adozioni a distanza ed altri progetti Avsi.

In ogni passaggio a Brindisi Masuri visita diverse scuole del territorio sensibilizzando sulle attività in Africa ed offrendo occasioni di stimolo e riflessioni ai ragazzi.

Quest’anno la Cena cambia formula ma non la sostanza: nel salone del quartiere Casale al centro ci saranno le storie di Masuri e gli sguardi di tanti amici che «desiderano la pace». Non mancherà il momento conviviale con musica, canti ed un ricco buffet.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui