Torna l'Appia day: tre giorni ricchi di convegni, escursioni e degustazioni

L'Aps Brindisi e le Antiche Strade, così come dal 2018, anche quest’anno si fa promotore dell’organizzazione delle attività in occasione della giornata nazionale “Appia Day” l’evento nazionale con svariati appuntamenti da Roma sino a Brindisi.

L’evento nella città terminale della Regina Viarum inserito nel calendario dell'AppiaDay Nazionale, vedrà svolgersi una serie di iniziative, quali: convegni, cicloescursioni, passeggiate culturali e degustazioni che si terranno nel periodo dal 29-30 settembre al 1 ottobre.

L’iniziativa “AppiaDay-Brindisi”, che noi come comitato di tappa della “Regina Viarum” proponiamo annualmente, è tesa a ritrovare e valorizzare attraverso varie attività, il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema.

Ora, più che mai, con la candidatura a Patrimonio Unesco della Via Appia, iniziative del genere non fanno altro che rafforzare l’importanza che la Regina di tutte le strade ha per il nostro territorio e la sua comunità, rimarcando ancora di più l’identità e la vocazione di Brindisi, come crocevia di rotte, percorsi e cammini.

Di seguito si riporta il programma delle iniziative,

Venerdì 29 settembre - ore 17:00

Convengo "Il passato incontra il presente: i percorsi dell'Appia" con ospiti, gli storici di Storia Patria per la Puglia Damiano Mevoli, Giuseppe Marella, Lory Larva Giornalista Scientifica e Michele D'Anna e Francesco Venezia di Fiab Brindisi e Fiab Puglia-Basilicata.

Dove: Sala Conferenze “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35

Sabato 30 settembre - "Panem et Circenses" due eventi 18:00 e 20:30

Masterclass sui vitigni autoctoni alle ore 18:00 con presentazione e degustazione dei vini di Tenute Lu Spada, Tenute Rubino, Masseria Masciullo, Cantine Risveglio , Cantine Botrugno, Azienda Agricola PrimoSole e Somm’A4. Evento aperto ad un massimo di 30 partecipanti.

Dove: Sala Conferenze “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

Contatti: 3881130368 (Brindisi e le Antiche Strade – Prenotare presenza su Whatsapp - contributo di co-partecipazione 20,00 euro)

Balli e Canti della tradizione popolare, alle ore 20:30 con i maestri di Casa San Bao

Dove: Chiostro, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35. Ingresso libero.

Domenica 1 ottobre – due eventi 9:00 e 17:30

CicloEscursione "Pedalando sulla Regina Viarum" su percorso ad anello di 55km

Dove: Appuntamento con le proprie bici alle ore 9:00 con partenza ai piedi della Scalinata Virgilio percorrendo in bicicletta un Percorso di 55Km su strade asfaltate secondarie con alcuni tratti di strada a fondo naturale. Previsto il rientro a Brindisi nel primo pomeriggio intorno le 16:00 presso il Chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, dove i partecipanti riceveranno il Testimonium celebrativo (Attestato) in Via Giovanni Tarantini 35.

Lungo il percorso ci si Fermerà a Mesagne per visitare il parco archeologico di Muro Tenente,

Contatti: 3471107586 (FIAB Brindisi – Prenotare presenza su Whatsapp)

Passeggiata “Sui passi della Brindisi romana” Con le guide dell’a.p.s. “Le Colonne – Collezione Archeologica Faldetta” 1 ottobre, ore 17:30

Dove: Partendo dalle Vasche Limarie (Porta Mesagne) Casa di Quartiere Minimus su un percorso che toccherà vari punti d’interesse . Al termine foto di gruppo e consegna Testimonium celebrativo (Attestato).

Contatti: 3881130368 (Brindisi e le Antiche Strade – Prenotare presenza su Whatsapp)

Tutti e tre i giorni

Mostra fotografica: Still Appia. Fotografie di Giulio Ielardi e scenari del cambiamento, Palazzo Nervegna. Prenotazione visita guidata Maria Ventricelli Italia Nostra 347 586 0744

Percorso museale: l'Appia ritrovata, presso il Museo Archeologico "F.Ribezzo"

1 ottobre: Illuminazione serale delle colonne romane con i colori ocra e blu a simboleggiare il cammino via terra e per mare e proiezioni tematiche sulla facciata del Nuovo Teatro Verdi.

Attività nell’ambito del progetto “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti” programma “Riusa Brindisi e Case di Quartiere”