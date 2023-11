L'iniziativa di un'agenzia di sicurezza leccese: servizio gratuito per donne in pericolo

“Siamo a disposizione delle donne in difficoltà, per offrire loro sicurezza e protezione in caso di pericolo”. Che si tratti dell’ultimo “chiarimento”, di una lite che assume i contorni della violenza, di un incontro in un luogo nel quale non ci sente sicure, il personale dell’agenzia di sicurezza Futurpol Lecce intende lanciare questa iniziativa di affiancamento e sostegno alle cittadine, alla luce dei tragici fatti che hanno riempito le pagine delle cronache nazionali.

Oltre cento, infatti, i femmicidi registrati dall’inizio dell’anno in corso. L’iniziativa, già sperimentata in altre regioni d’Italia, è nata da un'idea del titolare dell’agenzia salentina che intende offrire il servizio a titolo gratuito, assieme ai "bodyguard" della sua azienda, nei territorio di Lecce, Brindisi e Taranto. Spesso le donne nutrono delle resistenze nel rivolgersi ai proprio famigliari, per pudore e persino senso di colpa.

Al contempo si tratta di resistenze nei confronti dell’importanza di rivolgersi alle forze dell’ordine, forse per non dover esporre il partner o se stesse al timore di critiche e imbarazzi. Queste le motivazioni che hanno spinto l’imprenditore Raffaele Spedito a dare vita al progetto, senza scopo di lucro e con la sola finalità di offrire un aiuto concreto (accanto a quello di carabinieri e polizia), per dare un contributo al senso di sicurezza. Basterà memorizzare e rivolgersi al numero verde che segue: 800 964 023.