Pattinaggio su ghiaccio in piazza Cairoli: la pista inizia a prendere forma

BRINDISI – Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Cairoli. Lunga circa 300 metri e di forma ellittica, la pista circonda la fontana delle Ancore, al centro della piazza. Resterà lì fino al prossimo 7 gennaio. Nello stesso arco temporale si dovrebbe anche svolgere il mercatino natalizio. Piazza Cairoli diventerà insomma il fulcro del Natale Brindisi.

Pista e mercatino attireranno famiglie e bambini per settimane. Per quanto riguarda la pista, il gestore dovrò emettere ticket ridotti per scolaresche ed associazioni in orari e giorni da concordare. Inoltre saranno garantiti l’utilizzo gratuito della pista per i diversamente abili e 100 ticket gratuiti per le famiglie meno abbienti segnalati dalla pubblica amministrazione.