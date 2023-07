Integrazione scolastica: al via i laboratori estivi gratuiti organizzati dal Consorzio Br4

Partiranno lunedì 10 luglio e proseguiranno fino al 25 agosto i laboratori estivi gratuiti organizzati dal Consorzio Br4 per accogliere i minori che beneficiano dei servizi di integrazione scolastica specialistica e del servizio di educativa domiciliare, insieme ai ragazzi con bisogni educativi speciali segnalati dai servizi sociali dei Comuni dei 9 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. Il format vincente adottato negli ultimi anni non cambia, promosso dall’espressione di gradimento delle bambine e dei bambini che hanno partecipato nelle scorse edizioni si consolida con una settimana in più e un incremento di adesioni di circa il 20% rispetto al 2022.

Le attività potranno contare sulla presenza di educatori e operatori con comprovata formazione ed esperienza e sul servizio di trasporto garantito dall’Ente. La formula acqua, linguaggi creativi ed equitazione si ripropone nella doppia valenza ludica e pedagogica, in un tutt’uno che favorisce ulteriori occasioni di crescita e rafforzamento delle competenze personali e declinandosi nei tre momenti di svolgimento dell’esperienza, rispettivamente presso la piscina dell’associazione sportiva "Feelgood" di Cellino San Marco, presso le strutture della cooperativa “Il Sogno” di San Pietro Vernotico e al maneggio dei fratelli Ostuni, al centro di riabilitazione equestre dell’associazione “Acqua2O” di Mesagne.

“Il Consorzio Br4, nelle sue diverse componenti politiche, tecniche e organizzative, ha confermato l’importanza di un appuntamento che per i bambini e i ragazzi è la naturale continuazione del percorso didattico vissuto durante l’anno scolastico, in contesti informali e più consoni alla stagione estiva”, spiega il presidente del Consorzio Br4, Antonio Calabrese.

"Un gran lavoro di squadra - prosegue Calabrese - alla base della buona riuscita del progetto, che ha visto convergere, anche quest'anno, componenti del Consiglio di amministrazione, personale dell’Ufficio di piano, responsabili e assistenti sociali dei Comuni e referenti e operatori della cooperativa 'San Bernardo', soggetto gestore del servizio di integrazione scolastica per conto del Consorzio".