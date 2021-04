Lavori alla rete idrica per migliorare il servizio, possibili disagi

La sospensione è programmata per il 22 aprile 2021 in via Padre Bernardino da Latiano e zona limitrofa, dalle ore 9 alle ore 13

LATIANO - Possibili disagi per gli abitanti di Latiano a causa delle nuove opere idriche che Acquedotto Pugliese effettuerà per il miglioramento del servizio. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 22 aprile 2021 in via Padre Bernardino da Latiano e zona limitrofa. La sospensione avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 9 con ripristino alle ore 13. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Per informazioni: numero verde 800.735.735.