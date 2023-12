Lavoratori esternalizzati servizi sociali, Fp Cgil: "Pronti a scioperare"

BRINDISI - La Fp Cgil proclama lo stato di agitazione del personale dipendente delle cooperative dei servizi esternalizzati dell’Ambito dei servizi sociali di Brindisi e San Vito dei Normanni e chiede la convocazione di un tavolo in prefettura, preannunciando lo sciopero.

La segretaria provinciale del sindacato, Chiara Cleopazzo, denuncia “una mancata programmazione funzionale definitiva e trasparenza gestionale nei confronti dei lavoratori dei servizi esternalizzati e ad tutela dell’utenza fruitrice di tali servizi in mancanza di una visione sociale strategica”.

“In particolare – rimarca il sindacato - trattasi di servizi primari e non, alla persona che si prendono cura delle fragilità del territorio di Brindisi e San Vito dei Normanni con una platea di professionisti con esperienza pluridecennale, specializzati e con alta formazione conseguita per titoli ed a anzianità di servizio sul campo. Questi servizi e lavoratori garantiscono anche i Lep e i Les, trattasi di servizi primari e non primari quali: centro ascolto famiglie, servizio di mediazione, centro affidi, sportello sociale, Sad ed Adi, Cav, educativa domiciliare, città di ragazzi, Cag”.

“Servizi – prosegue Cleopazzo - che da anni subiscono cambi d’appalto repentini e mai programmati, con gestioni approssimative e dell’ultima ora o momento, con logiche di risparmio e cause di demansionamento in atto, ritardi nei pagamenti reiterati in alcuni casi nei confronti dei lavoratori interessati e una condizione di precarietà continua in cui viene svilita ogni forma di dignità lavorativa, premiale e meritocratica, con bandi di gara incongrui e mancati accordi con le parti sociali, demansionamento del personale e logiche di appalto a ribasso a danno dei lavoratori, con perenne svilimento anche in relazione al dovere della retribuzione e alla mancata valorizzazione di professionisti”.