Aqp migliora il servizio a Villa Castelli: interruzione idrica in alcune vie il 21 dicembre

VILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 21 dicembre 2022 nelle seguenti vie e zone limitrofe dell’abitato di Villa Castelli: via Belvedere; via Buozzi; via Marconi; via Turati; via De Amicis; via San Giuseppe; via Abignente; via XX Settembre; via Dante; via Cavalcanti; Kennedy; via Montale; via Machiavelli; via Colombo; via Petrarca; via Santoro; via Gramsci; via Veccari; via Europa; via Elia; via Vasta; via Corbicci; via Fumarola; via Margherita di Savoia; via Matteotti; via Giovanni XXIII; via Bellini; via Principe di Piemonte; via Ercolano.

La sospensione avrà la durata di 5 ore, a partire dalle ore 10:30 con ripristino alle ore 15:30. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni: numero verde 800.735.735; www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”); Twitter, account @AcquedottoP