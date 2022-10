Lavori stradali in via Vanini: come cambia la viabilità nel centro di Brindisi

BRINDISI - L’amministrazione comunale di Brindisi fa sapere che per lavori di manutenzione ordinaria del basolato stradale posto in via G. Cesare Vannini al quartiere Centro è stata disposto, con ordinanza dirigenziale, da sabato 29 ottobre 2022 al 15 novembre 2022 dalle ore 7.00 alle ore 15.00, sulla medesima via il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione dei veicoli trovati in sosta vietata; sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi d'opera della ditta dei sopra citati lavori.

I veicoli in transito su via Pisanelli in direzione via G. Cesare Vanini, giunti all’intersezione con quest’ultima, avranno l’obbligo di direzione diritto ed il seguente percorso alternativo: via Pisanelli - via F. Paolo Sarpi – via C. Battisti.

I veicoli in transito su largo Iacopo Pipino in direzione via G. Cesare Vanini, giunti all’intersezione con la via Pisanelli, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: via Pisanelli – via F. Paolo Sarpi – via C. Battisti.