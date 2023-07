Legambiente, al via la nona tappa di Goletta Verde: tre giorni di appuntamenti

BRINDISI - Al via la nona tappa di Goletta Verde. La storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste sbarca a Brindisi con un programma ricco di eventi. Si partirà lunedì 24 luglio dove nell’area portuale di Brindisi si realizzerà un’azione di pulizia del fondale coordinata dalla Capitaneria di Porto e realizzata nell’ambito del progetto Youth4Planet. Nel pomeriggio avrà luogo il convegno dal titolo "Il futuro è rinnovabile" sull’eolico offshore, uno dei temi portati a bordo della Goletta Verde.

Il 25 luglio appuntamento per la visita al Parco Cillarese e si prosegue con il con il Flash Mob Photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia "una cartolina…dal futuro!" durante il quale gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde inviteranno i bagnanti e cittadini a constatare con i propri occhi come si vede un impianto eolico offshore a largo della costa. La giornata prosegue con il convegno dal titolo Appia Regina Viarium fra terra e mare.

Il 26, ultimo giorno di tappa si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi di Goletta Verde lungo le coste pugliesi e di Goletta dei Laghi Giunta alla 37esima edizione, Goletta Verde è realizzata con le partnership principali di Anev, Conou, Novamont e Renexia e la media partnership de "La nuova ecologia".

Il programma completo e dettagliato degli eventi

Lunedì 24 luglio, Brindisi ore 10:30 pressi area portuale, seno di ponente, lungomare Amerigo Vespucci: pulizia del fondale coordinata dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, con la partecipazione di The Big Wave Diving Center Srl. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Youth4Planet, con la partecipazione del coordinamento giovani di Legambiente Puglia.

Ore 18 Palazzo Granafei Nervegna, Comune di Brindisi, piazza Duomo convegno "Il futuro è rinnovabile". La rivoluzione energetica è un'occasione per la Regione Puglia per diventare l'hub delle rinnovabili. La transizione ecologica è al centro del programma di riconversione del sito di Cerano, che rappresenta il futuro energetico.

Introduce e coordina: Daniela Salzedo, direttrice Legambiente Puglia; saluti istituzionali: Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi; Carlo Salvemini, responsabile politiche energetiche Anci e sindaco di Lecce; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia Katerina Kampasi, vicerettore Università della regione Greca delle isole dello Ionio; Spyros Ioannou, vicegovernatore regionale per l’Ambiente, l’Energia e la Pianificazione.

Interventi: Alice De Marco, portavoce Goletta Verde: Fuori dal fossile, investendo sempre più su rinnovabili e comunità energetiche; Gaetano Evangelisti, responsabile Affari Territoriali Enel Italia: dal termoelettrico al polo energetico integrato. Il percorso di Enel a Brindisi direzione marittima Guardia Costiera Puglia: Energia dal mare: il quadro delle concessioni demaniali per parchi eolici offshore; Doretto Marinazzo, responsabile Commissione Energia Legambiente Puglia: Le valutazioni di Legambiente per la realizzazione di parchi eolici off-shore.

Conclusioni Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente. Ore 21: lungomare Regina Margherita, Brindisi Spettacolo di musica popolare con il gruppo musicale “I Sarchiatoria”.

Martedì 25 luglio, Brindisi ore 9: Oasi del Cillarese Visita al parco e all’oasi del Cillarese, proposto come parco terminale della Via Appia, insieme all’equipaggio di Goletta Verde, al Circolo Legambiente Brindisi e a Legambiente Puglia. Ore 11:30: spiaggia Cala Materdomini, Brindisi Flash Mob - Photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia "una cartolina…dal futuro!" Gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde invitano bagnanti e cittadini a vedere con i propri occhi il panorama del prossimo impianto eolico offshore a largo della costa.

A seguire: Pulizia dei fondali a cura di The Big Wave Diving Center Srl e di Youth4Planet Legambiente Puglia. Ore 18: Palazzo Granafei Nervegna, Comune di Brindisi, piazza Duomo Convegno Appia Regina Viarium fra terra e mare Il "porto sicuro " di Brindisi, approdo per i romani si candida a diventare parco finale della via appia. Una città che guarda al futuro parlando di energie rinnovabili ma che ha radici salde nella storia: una perfetta sinergia fra passato e futuro.

Introduce: Daniela Salzedo, drettrice Legambiente Puglia; Coordina: Maurizio Marinazzo, presidente ordine degli architetti Ppc di Brindisi e presidente della Federazione degli ordini degli Architetti Ppc della Puglia. Saluti istituzionali: Francesca Riccio, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce; Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale Pugliese Relazioni: Angela Maria Ferroni, coordinatrice candidatura Unesco per la via Appia: la via Appia candidata a patrimonio mondiale dell’Unesco.

Barbara Davidde, soprintendente nazionale per il patrimonio culturale subacqueo: la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo italiano, i progetti in corso; Antonio Bruno, assessore all'Ambiente e ai parchi, Comune di Brindisi. Cillarese: parco terminale della via Appia, fonti storiche, letterarie e cartografiche nella proposta di Legambiente; Giuseppe Ceraudo, professore di topografia antica, Università di Lecce: Appia, Regina Viarium, “è della lunga via Brindisi il fine”.

Fabio Pollice, rettore Università del Salento: Masterplan terra D’Otranto fra radici storiche e culturali e nuove prospettive di sviluppo sostenibile; conclusioni Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente.

Mercoledì 26 luglio ore 10:30 presso la Capitaneria di Porto di Brindisi, lungomare Regina Margherita conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi di Goletta Verde lungo le coste pugliesi e di Goletta dei Laghi. Intervengono: Daniela Salzedo, direttrice Legambiente Puglia; Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente; Vincenzo Leone, contrammiraglio direzione marittima di Puglia e Basilicata; Nicola Ungaro, Arpa Puglia; Riccardo Piunti, presidente Conou Vito Palumbo - Aqp; Ing. Nicola Tselikas, Aqp: Anna Grazia Maraschio, assessore all’Ambiente Regione Puglia.