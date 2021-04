Market Solidali, continua l’iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”

CISTERNINO - Non è caduto nel vuoto l’appello lanciato, nelle scorse settimane, dal programma "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" per aumentare le possibilità di aiuto per le sempre più numerose famiglie in difficoltà economica del nostro territorio. Grazie ai cittadini e alle realtà che hanno accolto l’appello “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, ben 27 nuclei familiari riceveranno sostegno dai Market Solidali di Cisternino e Fasano. Il Market Solidale di Cisternino, grazie alla collaborazione con Vis, Salesiani per il Sociale e Cnos-Fap e con il contributo di Us Ais, sosterrà 20 famiglie a cui sarà garantito, per tre mesi, un valore di spesa alimentare di 35 euro a settimana.

Il Market Solidale di Fasano, invece, grazie alla generosità dell’Anmi gruppo “N. Sauro”, di Azzurro srl, del Caseificio Crovace e dei cittadini che hanno donato denaro o prodotti attraverso i carrelli solidali presenti in cinque supermercati cittadini, potrà sostenere fino a giugno altre sette famiglie, arrivando ad un totale di 23 nuclei familiari che ogni mese potranno far la spesa gratuitamente nel market di via Conversano. Inoltre, in considerazione del recente contributo straordinario erogato dall’amministrazione comunale di Fasano, in questi giorni i volontari stanno concordando con le famiglie che hanno beneficiato di questi contributi, l’opportunità e i tempi di sospensione dell’aiuto da parte del programma.

Ma l’iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà della tua città”, non si ferma. Per aderire, insieme alla donazione (importo minimo 100 euro), potrete contattare l'associazione per comunicare il nome ed il recapito della famiglia che si vuole aiutare, indicando anche se si preferisce farlo in forma anonima. Alla famiglia segnalata sarà così garantito sostegno per due mesi, che aumenterà di un mese ogni 50 euro in più donata. Tutto sarà tracciato: dal bonifico del donatore che potrà così usufruire dei benefici fiscali previsti, alla consegna della spesa al beneficiario, che firmerà una ricevuta che attesterà quanto consegnato.

Sede di Cisternino, 334.2354021. Sede di Fasano, 338.8525075. Queste le coordinate bancarie dei market per donare con bonifico:

Fasano: Beneficiario: Coop. Sociale Equo e non Solo - IBAN: IT54I0542425800000001000311. Cisternino: Beneficiario: A.P.S. Ideando - IBAN: IT65W0860779170001000724321. Causali: Donazione Market Solidale o Donazione Adotta una famiglia in difficoltà.