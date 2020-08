Mensa scolastica, a Fasano il servizio sarà regolarmente erogato

FASANO - Durante la riunione che si è svolta oggi, venerdì 28 agosto, alla presenza dei dirigenti scolastici dei tre circoli didattici, i rappresentanti della ditta appaltatrice Ladisa Srl, dell'assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Caroli e del dirigente del settore, dott.ssa Marisa Ruggiero, è stato stabilito che nel Comune di Fasano, nonostante le difficoltà del caso, il servizio mensa sarà normalmente erogato.

Ovviamente il servizio sarà organizzato in ottemperanza a tutti i protocolli di sicurezza atti ad evitare il contagio da Covid-19, e questi saranno rispettati alla lettera.

I plessi scolastici si stanno organizzando in ordine agli spazi ed ai percorsi tracciati (segnaletica orizzontale). La ditta appaltatrice, in questi giorni, sta effettuando dei sopralluoghi ulteriori nelle scuole e procederà con la formazione del personale sui vari protocolli anti-Covid da attuare per permettere agli alunni la fruizione del servizio nella massima sicurezza.

Alla luce di queste sopraggiunte richieste e del lavoro di messa in sicurezza di tutto l'iter, il servizio mensa subirà uno slittamento di una settimana rispetto al previsto inizio di lunedì 5 ottobre. Stiamo lavorando per permettere l’inizio del servizio mensa già dal 12 ottobre, salvo eventuali elementi che possano sopraggiungere e costringerci a modificare il calendario.

È possibile inoltrare domanda di richiesta mensa a partire da martedì 1 settembre, entro e non oltre lunedì 21 settembre. Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito del Comune di Fasano, oppure in formato cartaceo presso l’Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico.

«Mi preme sottolineare - ha dichiarato l’assessore Caroli - che con grande fatica si avvierà, in questa situazione complicata, il servizio mensa, e con esso verrà garantito in città il tempo prolungato per i genitori che lo abbiano opzionato per i propri bambini. Ciò proprio per andare incontro alle famiglie, molte delle quali basano la propria organizzazione familiare e lavorativa proprio sul “tempo prolungato”»

Al termine della riunione per la mensa scolastica, si è tenuta la riunione per il servizio trasporto scolastico, dove all’Assessore Caroli, alla dirigente comunale Ruggiero e ai tre dirigenti scolastici, si è aggiunto il Dsga della Bianco-Pascoli, per interfacciarsi tutti insieme con la ditta Caponio che gestisce il trasporto pubblico.

«Mi preme ricordare infine – ha concluso l’assessore Caroli - che anche il modulo di iscrizione per il servizio trasporto scolastico sarà esso stesso disponibile sul sito dal 1° settembre e dovrà essere consegnato entro e non oltre lunedì 14 settembre».