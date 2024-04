“La meraviglia del donare”: presentazione del progetto realizzato dai bambini

SAN PIETRO VERNOTICO - “La meraviglia del donare”, è questo il titolo dell’opuscolo realizzato dagli studenti dell’Istituto delle Suore discepole di Gesù eucaristico di San Pietro Vernotico che giovedì 18 aprile prossimo verrà presentato alla comunità nell’ambito di un incontro pubblico che si svolgerà presso la sala Danilo Gargano della parrocchia San Giovanni Bosco. L’appuntamento è alle 19. Il progetto è frutto di una collaborazione tra l’Istituto delle Suore e la locale sezione Avis “Angelo Ido”. All’evento parteciperanno Luigia Prefetto; presidente Avis comunale, Sergio Zezza; presidente provinciale Avis; Egidio Conte, consigliere Avis nazionale; Mariantonietta Miccoli, dirigente del Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino e l’Amministrazione comunale. I saluti sono a cura della sindaca Maria Lucia Argentieri.

“È il risultato di un progetto a cui teniamo particolarmente perché è frutto di un lavoro di bambini e ragazzi, che attraverso mille domande, biglietti, disegni e riflessioni, hanno messo in pratica valori positivi come l’altruismo, la solidarietà, il dono nella sua gratuità e hanno conosciuto il significato più profondo del fare qualcosa per gli altri”. Si legge nella premessa dell’opuscolo che raccoglie i lavori dei giovani studenti.

“Ciò che ci ha guidato è stata la convinzione che il primo passo si debba fare proprio nelle scuole, coinvolgendo e incuriosendo bambini e ragazzi che potrebbero essere i futuri donatori, o ancor prima promotori della cultura del dono del sangue. L’opuscolo mette in risalto l’importanza del fare rete con altre realtà associative, elemento imprescindibile quando si opera in una comunità”.

ll progetto, avviato in occasione del centenario della presenza dell’Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico in San Pietro Vernotico , si concluderà il 25 maggio con una giornata dedicata allo Sport presso chiesa Santi Angeli Custodi, dove partecipano gratuitamente varie associazioni sportive e gli studenti dell’istituto delle suore. In programma anche una raccolta sangue. Avis e l'Istituto delle suore ringraziano le insegnanti, le associazioni e le parrocchie che ospitano i due eventi.

Intanto Avis San Pietro per martedì 23 aprile ha organizzato una raccolta di sangue con autoemoteca presso la parrocchia Santi Angeli Custodi sita in via Brindisi. La donazione si prenota tramite un messaggio al numero 349 4457116.

