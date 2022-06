Parte la stagione estiva, centro storico off limits per le auto

MESAGNE - Il centro storico della città di Mesagne sarà chiuso al traffico a partire da domani, venerdì 17 giugno e fino al 18 settembre prossimo. Decisione presa dall'amministrazione comunale e con apposita ordinanza firmata dal dirigente della poliza locale, il comandante Teodoro Nigro "per dare la possibilità ai cittadini di godere del passeggio nel centro storico in condizioni di tranquillità e sicurezza".

In particolare, nelle ore serali, dalle ore 20 alle ore 24,30, vige il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, nel centro storico, all’interno del perimetro delimitato dalle vie Federico II Svevo, piazza Vittorio Emanuele II, via Manfredi Svevo e piazza Garibaldi. Divieto di sosta, invece, in piazza IV Novembre, piazza Criscuolo, via Albricci.

Il divieto di circolazione prevede, ovviamente, delle deroghe per i veicoli intestati a residenti all’interno della Ztl, per i veicoli al servizio di persone diversamente abili, per i veicoli di soccorso, polizia ed emergenza nonchè per i veicoli intestati a medici di base che hanno assistiti nella Ztl.