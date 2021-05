Terminati i lavori del ponte "Paolo VI", cavalcavia riaperto al traffico

MESAGNE - Sono terminati prima dell’estate i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario adiacente al cimitero. Il progetto, a cura dell’ufficio ai lavori pubblici del comune di Mesagne, è stato cofinanziato alla pari dalla Regione Puglia e dall'ente. “Il ponte Paolo VI è stato adeguato secondo criteri di sicurezza stradale che ne consentiranno l’attraversamento nel doppio senso di circolazione. Quest’intervento rientra in una strategia complessiva di infrastrutturazione finalizzata a decongestionare il traffico cittadino”, ha dichiarato il sindaco Antonio Matarrelli facendo riferimento al completamento della circonvallazione, ai lavori di rifacimento del manto stradale in via Marconi e agli interventi che a breve partiranno in viale Indipendenza e che insieme ad altri - già programmati e da programmare - troveranno realizzazione su tutto il territorio urbano. “L'opera è stata costruita negli anni Ottanta dalle Ferrovie dello Stato – ha ricordato l’assessore ai lavori pubblici, Roberto D’Ancona – e sin dall’inizio ha rivelato le importanti criticità, legate alla progettazione iniziale, che quest' Amministrazione si è impegnata a correggere, progettando ed investendo”. Il cavalcavia da oggi, sabato 29 maggio 2021, è tornato percorribile al traffico veicolare, ad esclusione dei mezzi pesanti.