Lavori in via Roma: cambia la viabilità nel centro di Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - In vista dell’avvio del cantiere su via Roma, che partirà lunedì 7 febbraio, l’amministrazione comunale ha predisposto alcune modifiche alla viabilità - condivise con il Comando della Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale e la Direzione dei Lavori affidata all'Arch. Cosimo Mai - necessarie per dirottare su percorsi alternativi i mezzi che si spostano dalla zona sud a quella nord della Città. Via Roma non sarà chiusa al traffico, ma resterà aperta compatibilmente con lo stato di avanzamento dei cantieri parziali che caratterizzeranno i lavori.

Gli elementi di maggiore novità consistono nell’inversione del senso di marcia di via Manzoni che, per l’intera durata dei lavori, sarà percorribile in direzione via Immacolata e nell’inversione del senso di marcia di via Pepe. Sarà inoltre invertito il senso di marcia di via Basile per consentire ai residenti di raggiungere il tratto di via Roma che in questa prima fase non sarà interessato dai lavori. A partire da lunedì 7 febbraio sarà dunque inibito al traffico il solo tratto di via Roma compreso tra via Pepe e via Basile mentre sarà consentito il transito e la sosta nel tratto iniziale con obbligo di svolta a destra su via Pepe e - per i soli residenti - il tratto tra via Basile e piazza Umberto I.

Per consentire ai mezzi impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori di muoversi agevolmente, il parcheggio delle auto lungo via Roma sarà consentito parallelamente al marciapiede e non "a spina di pesce". Gli interventi in programma, per un valore complessivo di 774 mila euro in parte co-finanziati dal Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”, prevedono la rimozione del basolato esistente, la messa in sicurezza del fondo stradale, il ripristino delle basole e l’installazione di elementi di decoro con panchine e verde pubblico. “L’Amministrazione Comunale con questi interventi – spiega il Sindaco – intende restituire alla Città via Roma in una veste rinnovata e più gradevole, eliminando i dislivelli e le lingue d’asfalto che ne hanno pregiudicato l’estetica e la sicurezza. Purtroppo durante la fase di svolgimento dei lavori è inevitabile qualche disagio. Me ne scuso in anticipo.”