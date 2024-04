Nasce l'associazione Itaca: "Serbatoio di idee, proposte e riflessioni"

BRINDISI - Da un’idea di un gruppo di cittadini desiderosi di contribuire alla crescita della città di Brindisi nasce l’associazione culturale “Itaca”. Itaca è la terra di Ulisse, l’isola in cui vi fa ritorno dopo dieci anni trascorsi in viaggio, il più importante della sua esistenza, tra guerre e avventure. Itaca rappresenta metaforicamente nell’immaginario collettivo il luogo del ritorno. E il concetto di ritorno nella propria terra d'origine è per i soci fondatori un richiamo alle radici, alla nostra identità e alla nostra storia. Attraverso le attività che svilupperemo nel corso del tempo vogliamo incoraggiare la riscoperta e la valorizzazione delle nostre preziose peculiarità.

Questa nuova realtà associativa vuole essere un serbatoio di idee, proposte e riflessioni sulle tematiche che riguardano da vicino il territorio e coloro che lo vivono. In un momento come quello attuale, in cui è sempre più radicato l’allontanamento dalle istituzioni, dalla vita pubblica in generale e nello specifico dalla partecipazione democratica, Itaca si propone di promuovere attività culturali di interesse sociale volte principalmente all’analisi e alla risoluzione dei bisogni e delle istanze provenienti dalla cittadinanza, con una maggiore attenzione ai quartieri periferici.

Come associazione, crediamo nei valori della trasparenza, della partecipazione, utili a moltiplicare gli spazi di interlocuzione tra i singoli soggetti e le realtà presenti sul territorio brindisino. Guarderemo al futuro, allo sviluppo della città, senza perdere mai di vista l’evoluzione del tessuto sociale, in particolar modo i giovani che ogni anno qui, come in molte aree del Mezzogiorno, in centinaia di migliaia si trovano costretti a muoversi altrove spopolando e indebolendo ulteriormente la propria terra per poter ambire a un futuro migliore.

Per questo l’impegno civico dovrà essere doppio e trasversale, basato sul dialogo costante con i cittadini, le istituzioni, gli enti, le scuole, le imprese, le altre associazioni e tutte le organizzazione che animano la città e la provincia. Al timone dell’associazione Itaca, mossi da un sentimento comune di amore per la propria terra, ci saranno il dottor Valerio Stano e la dottoressa Federica Masi, rispettivamente presidente e vicepresidente.

Per tutte le informazioni e/o richieste sono disponibili i canali social e gli indirizzi email: itacabrindisi@gmail.com; presidenteitaca@gmail.com.

