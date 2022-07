"La notte dello sportivo": una festa per celebrare chi vive di sport

BRINDISI - Una festa in piena regola per celebrare chi vive di sport.: si intitola "La notte dello sportivo" ed è la nuova iniziativa del maestro Carmine Iaia che, in qualità di presidente di "Uniti per lo sport" organizza un party a bordo piscina in programma sabato 30 luglio, presso lo stabilimento Beach One, in via Torre Testa 16 sulla litoranea Nord di Brindisi; ingresso libero ma in lista start ore 21:30.

Rivolta a tutte le associazioni sportive che vorranno partecipare, tramite adesione diretta al maestro Carmine Iaia, la serata prevede una selezione musicale a cura di Diego Dj e bagno in piscina a mezzanotte. Le società sportive che hanno confermato la loro presenza sono: la Boxe Iaia Brindisi, l’Asd 40 Nodi del presidente Emilio Morocutti, la società Atletica Mesagne di Giovanni Guarini, Bdl Escule de baile del maestro Ciccio Laveneziana, il Black Deer SoftAir dell'istruttore Fabio Fontò, la società Casale Volley 3 dell'allenatore Claudio Scanferlato, il Circolo della Scherma del maestro Antonio Muraglia, la Dinamo Basket del presidente Teodoro Marrazza, l’EuroSport Academy calcio ed EuroSport Padel Brindisi del presidente Gilberto Niccoli, la Ginnastica La Rosa dei maestri Barbara e Luigi Spagnolo, la Gold Team TaeKwonDo del maestro Marco Cazzato, l'Invictus Fight Lab KickBoxing del maestro Mino Gorgoni, la società Krav Maga del maestro Antonio Sardano, la New Sport Padel Brindisi di Vito Falconieri, la Pallavolo Koru Brindisi della coach Titty Spinelli, il Pink Padel e Salento Padel Cup del maestro Francesco Giorgino, l'Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola, la società Vertical Gym Pole Dance della maestra Simona Melli.

Sono invitati alla partecipazione, gratuita e libera, responsabili e rappresentanti di tutte le associazioni sportive della città e della provincia di Brindisi. Per aderire o semplicemente chiedere informazioni più dettagliate, è possibile contattare direttamente il maestro Carmine Iaia al numero 347 / 94.28.957.