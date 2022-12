Novità a San Pietro: apre una fumetteria, il sogno di Giulia. Inaugurazione con i supereroi

SAN PIETRO VERNOTICO – L’affascinante mondo dei fumetti approda a San Pietro Vernotico grazie all’idea di una giovanissima imprenditrice, Giulia Rizzo, 22 anni appassionata di manga, racconti, vignette e illustrazioni. Domani, sabato 17 dicembre, in via Lecce (nell’area dove ha sede il supermercato Dok), aprirà i battenti “Otakomix”, una fumetteria dedicata agli appassionati del settore ma anche orientata a coinvolgere un pubblico più ampio tra i giovani e non solo. L’inaugurazione è prevista dalle ore 10 con la presenza dei “supereroi” che per tutto il giorno accoglieranno i bambini per farli divertire e catapultarli in quel magico mondo dove la realtà sfiora la fantasia. Un momento della cerimonia sarà dedicato all’associazione “Il bene che ti voglio” che si occupa di bambini affetti da Autismo. I ragazzi potranno conoscere i loro eroi per un’avventura indimenticabile. Tra gli ospiti: Spiderman (Marco Noctis), Capitan America (Matteo Sabetta), Thor (Gabriele Sorrentino), Doctor Strange (Michele Paterrakis).

Diplomata in economia aziendale, animatrice e amante dei bambini, Giulia Rizzo, sin da piccola è appassionata di fumetti: “Questo è un mondo che ti insegna tantissime cose – spiega la 22enne – frequentavo una fumetteria a Lecce e quando entravo in quel posto tutte le mie preoccupazioni e angosce si annullavano. Chiaramente mi riferisco a problemi tipici della mia età, ma l’effetto che mi faceva quella fumetteria era sconvolgente. Entravo in un magico mondo fatto di colori, pace, allegria che mi faceva stare bene. Ed è questo il mio obiettivo, regalare esperienze e avventure belle e divertenti che lasciano fuori le cose brutte della vita”.

E l’avventura di Giulia inizia proprio con i supereroi, invitati appositamente per far divertire i bambini e non solo. “La scuola mi ha insegnato che per stare bene si deve fare qualcosa che piace, e il mio sogno è questo. Non è stato facile convincere i miei genitori che questa è un’attività che può funzionare ma quando li ho portati ai Comics (fiere del fumetto, ndr) di Roma o Lucca, anche per loro si è aperto un mondo. Era pieno di gente di tutte le età unite da un’unica passione: il fumetto e quello che vi ruota intorno”.

Lo store di via Lecce, una novità per San Pietro e dintorni, spazierà tra diversi generi: dai grandi classici, ai manga, fino ai comics, oltre a una selezione di gadget, peluche e l’angolo “Otaku”. Ma soprattutto regalerà esperienze e nuove avventure.