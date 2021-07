Nuovo contratto di lavoro dei medici, l'incontro organizzato dalla Cisl

MESAGNE - La Cisl Medici Taranto Brindisi ha programmato, per venerdì 2 luglio alle 9 presso Tenuta Moreno a Mesagne, un incontro formativo in presenza, che tratterà i diritti e i doveri della professione medica alla luce del nuovo Contratto di lavoro, sia nei servizi sanitari pubblici che in quelli privati. L’iniziativa sarà conforme agli eventi teorico-pratici, con formazione residenziale interattiva a piccoli gruppi e formazione sul campo. E’ prevista, infatti, una conferenza in aula e un evento online tracciabile su una piattaforma web del provider www.sataccademy.it

Ad inizio lavori, porteranno il saluto ai circa 100 partecipanti, tra dirigenti medici e veterinari: Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia; Vito Montanaro, direttore del Dipartimento regionale Area Politiche della Salute; Donato Pentassuglia, consigliere regionale; Stefano Rossi, direttore generale Asl/Ta; Giuseppe Pasqualone, direttore generale Asl/Br; Daniela Fumarola, segretaria confederale nazionale Cisl; Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia; Aldo Gemma, segretario generale Cisl Fp Puglia; Francesco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi; Massimo Ferri, segretario generale Cisl Fp Taranto Brindisi.

Alle 9.30 circa prenderà avvio la I sessione dei lavori ai quali, moderati da Guido Cardella, segretario generale Cisl Medici Taranto Brindisi, interverrà Biagio Papotto, segretario generale nazionale Cisl Medici.

La II Sessione con inizio alle 11.45 circa, sarà moderata da Francesco Bailardi, segretario aziendale Asl/Ta, e interverranno: Giuseppe Nolfe, docente università Federico II di Napoli; Patrizia Somma, psicologa - psicoterapeuta Asl/Na; Antonello Ricapito, dirigente medico responsabile strutture U.v.a.r.p. – Asl/Bat; Danny Sivo, coordinatore Sirgis Regione Puglia.

Alle 15 alla Tavola rotonda, moderata da Vincenzo Piccialli, segretario generale Cisl Medici Puglia, interverranno Domenico Francesco Donato (studio legale Legal Alfa Federazione nazionale Cisl Medici e un assicuratore broker – Bari. Domenico Roberto Centola (dirigente Cisl Medici Puglia) concluderà i lavori.