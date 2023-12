Onav Brindisi, un'assemblea dei soci con uno sguardo verso il futuro

BRINDISI - Rinnovo e sfide per l'Onav Brindisi: una nuova era per la cultura del vino. Oltre 70 anni di esperienza nell'assaggio "tecnico" dei vini e oltre 60 mila assaggiatori formati: questa è l'Organizzazione nazionale assaggiatori vino (Onav). I membri di questa organizzazione si occupano di insegnare, far conoscere e assaggiare il vino in modo tecnico; lo apprezzano con competenza e ne diffondono la cultura e il consumo consapevole. L'organizzazione si occupa di formare i potenziali membri delle commissioni ministeriali atte alla certificazione dei vini Dop. Le sezioni territoriali, presenti nella maggior parte delle province italiane, organizzano corsi di 1° livello Assaggiatori, 2° livello per Esperti Assaggiatori e 3° livello per Maestri Assaggiatori.

Proprio per questo presso il suggestivo Relais Sant'Eligio di Ostuni, nella serata del 18 dicembre, si è tenuta un'importante assemblea dei soci dell'Onav Brindisi. L'evento ha segnato il momento cruciale per eleggere il nuovo direttivo dell'associazione, seguito da una piacevole cena conviviale. In questa occasione, è emerso un forte desiderio di trasformazione e rinnovamento, con la speranza di rendere l'Onav Brindisi un faro di cultura del vino nel territorio. L'accento sulla necessità di un cambiamento è stato enfatizzato da uno dei partecipanti, che ha espresso la sua visione ambiziosa per l'associazione. Il desiderio è quello di vedere il rinnovo non solo come una formalità, ma come una vera e propria svolta che porterà nuova linfa vitale all'Onav Brindisi.

L'appello è stato rivolto sia agli "anziani" soci, che possono contribuire con la loro esperienza, sia ai nuovi membri, invitati a portare nuove energie e motivazioni. L'oratore ha condiviso il suo punto di vista sulla posizione attuale dell'Onav Brindisi, lamentando una certa anonimia in termini di comunicazione e presenza sul territorio. Ha suggerito che i corsi di assaggio dovrebbero essere considerati come un completamento a un impegno più ampio nella diffusione della cultura del vino. Si è auspicato un cambiamento di prospettiva, invitando tutti i membri a partecipare attivamente alla creazione di nuove strategie che mettano al primo posto la volontà e il piacere di condividere la passione per il vino e migliorarne la diffusione nel territorio.

Il futuro dell'Onav Brindisi si presenta intrigante con un evento chiave in programma per il 7 gennaio 2024 a Cisternino, presso la sede della Pro Loco, dove verrà presentato il "22° corso di 1° livello Assaggiatori", un'opportunità aperta a tutti gli appassionati. Nella stessa serata, con ingresso libero, vi sarà una degustazione vini. Il corso si svolgerà presso il locale "Il Cucco" di Cisternino e sarà strutturato in 16 lezioni, arricchite da degustazioni di varie tipologie di vini; per qualsiasi informazione è possibile scrivere a brindisi@onav.it oppure telefonare ai seguenti numeri: 338.776.59.03 – 339.871.86.97.

Il nuovo direttivo, guidato da Roberto Campana come delegato, Francesco Soleti come vice delegato e Alberto Mastrototaro nel ruolo di tesoriere, ha già delineato le proprie responsabilità. Fra i compiti assegnati ai consiglieri, spiccano la gestione della comunicazione a Mario Maggiolini, l'organizzazione degli eventi a Giuseppe Nacci e i rapporti con le aziende affidati a Francesca Dalessandro, Gloria Battista e Eugenio Vinci. La gestione dei corsi sarà curata da Giovanna Rosa Laneve e Pepe Pasqua; mentre Nicola Calemma si occuperà della fidelizzazione dei soci e Vito Fasano sarà responsabile delle attività sui social.

Con un nuovo entusiasmante capitolo che si apre per l'Onav Brindisi, la sfida è ora intrapresa verso la creazione di una presenza più vibrante e influente nel panorama della cultura del vino locale. La scommessa è stata fatta, e tutti i soci sono invitati a contribuire a questa nuova fase con idee fresche, impegno e la condivisione della passione per il vino.