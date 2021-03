Medaglia mauriziana per il luogotenente Angelo Campo

TORRE SANTA SUSANNA- Su proposta del Ministro della Difesa, il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito al comandante della stazione di Torre Santa Susanna, luogotenente Angelo Campo, la medaglia mauriziana per dieci lustri di carriera militare. L'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Michele Saccomanno ha espresso congratulazioni al comandante Campo per l'alta onorificenza ricevuta.

“Grazie – si legge nel messaggio del primo cittadino - per una vita dedicata allo Stato, a nome della intera Amministrazione, per un riconoscimento che giunge proprio bei giorni in cui onoriamo due caduti per l’Italia, con un giovane carabiniere che non potrà dedicare lustri di servizio, ma, in modo eroico, ha dedicato da Carabiniere tutta la sua vita”.