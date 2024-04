Con l'opera "Beauty" artista brindisina incanta i collezionisti di New York

SAN PIETRO VERNOTICO – L’artista sampietrana Angela Dima, 37 anni a giugno prossimo, torna a cavalcare le gallerie d’arte di fama mondiale. Sulla scena artistica dal 2012, dopo i successi a Barcellona di un paio di anni fa, a marzo scorso ha preso il volo per New York, dove ha vissuto dal 2016 al 2017 per studiare presso la scuola di disegno dal vero “The Art Students League of NY”, per portare una sua opera presso la galleria d’Arte Dacia Gallery. La giovane artista sampietrana, leccese d’adozione, infatti, è l’unica italiana a essere stata selezionata per la mostra collettiva dal titolo “Women artists exhibition” che si è svolta a New York dall’1 al 25 marzo scorsi e che ha coinvolto 20 artiste provenienti da diverse città degli Stati Uniti.

Angela Dima ha partecipato con l’opera “Beauty”, un dipinto olio su tela 35x45 realizzato a fine 2023. Rappresenta il profilo di una donna di nome Barbara, che la pittrice ha conosciuto lo scorso anno e la cui bellezza l’ha colpita così tanto da desiderare di immortalarla su una tela.

