“Opera tua” di Coop Alleanza 3.0: al via il restauro del prezioso capitello della danza 

BRINDISI - È ufficialmente partito l’intervento di restauro conservativo-estetico del pregevole Capitello della Danza conservato nel Museo Archeologico “Ribezzo”, afferente al Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’architetto Emilia Mannozzi. Il Capitello della Danza è risultato vincitore della tappa pugliese dell’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 “Opera tua” con cui i soci e i consumatori hanno votato il capolavoro locale da restaurare con il sostegno della Cooperativa.

Il gioiello storico-archeologico brindisino viene restaurato dalla ditta Artistica Pirro della pugliese Daniela Pirro. La Artistica Pirro ha avviato la campagna di indagine con saggi non invasivi e micro-invasivi tesi a valutare lo stato di degrado del bene, le tecniche esecutive e le prove di pulitura.

La restauratrice Daniela Pirro ha effettuato una ripresa fotografica in luce normale e a luce radente, ossia una preliminare analisi di particolari ripresi in luce radente per evidenziare eventuali anomalie, particolari esecutivi o degrado. Si è proceduto poi ad una macrofotografia, a cui hanno fatto seguito riprese in luminescenza ultravioletta. Questa è una tecnica utilizzata principalmente nella fase di accertamento dello stato di degrado dell’opera e, più in particolare, nella verifica dell’esistenza e dell’estensione delle parti non originali e della presenza di materiale organico.

Sono state successivamente effettuate analisi macro dei film pittorici con microscopio digitale portatile; micro-prelievi e documentazione dei campioni per la caratterizzazione delle ossidazioni e concrezioni con microanalisi. La restauratrice ha proceduto a saggi di pulitura per testare i materiali da impiegare ed il livello di pulitura da raggiungere.

Gli esiti della campagna diagnostica consentiranno di scegliere scientificamente la tipologia di ciascun intervento, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del prossimo mese di agosto.

Il Capitello della Danza: la storia

È un capitello medievale proveniente dall'Abbazia medievale di Sant’Andrea all’Isola, che sorgeva sull’isola detta anticamente di “Bara” o “Barra”, prospicente il porto di Brindisi. Il Capitello della Danza raffigura una danza in cui sono impegnate dodici figure, due maschili e una femminile alternate per ogni faccia, che si tengono per mano, ora abbassando ora alzando le braccia all’altezza delle spalle. Gli uomini, parte rasati, parte dotati di vistosi baffi, vestono corte tuniche strette talune alla vita da una cintura annodata. Le donne hanno lunghe vesti pieghettate ed elaborate capigliature.

“Opera tua” 2021

Il progetto si è articolato complessivamente in 6 tappe che hanno toccato alcune delle regioni in cui è presente la Cooperativa: ogni mese, due gioielli artistici della stessa zona erano proposti a soci e clienti che, con il loro voto, determinavano a quale opera destinare i fondi per il recupero. Per votare l’opera da restaurare bastava collegarsi al sito di Coop Alleanza 3.0 e navigare nella sezione dedicata al progetto accessibile anche dalla short url all.coop/operatua . L’andamento dei voti è stato visibile sul sito e l’opera vincitrice era resa nota alla fine di ogni tappa. Online è possibile seguire il restauro, con informazioni sui tempi e l’avanzamento.

Le opere da restaurare sono state scelte con Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali (www.fondacoitalia.it), in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale (www.patrimoniomondiale.it) e le istituzioni territoriali. “Opera tua” può contare anche sul patrocinio del Touring Club Italiano, associazione non profit (www.touringclub.it), che si occupa da oltre cent’anni di turismo, cultura e ambiente.