Brindisi: via Filomeno Consiglio chiusa al traffico il 4 e 5 maggio

BRINDISI - Il Comune di Brindisi fa sapere che, nei giorni 4 e 5 maggio 2022 dalle ore 14 sino ore 18, in via Filomeno Consiglio è stato disposto il divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei veicoli autorizzati per lo svolgimento di lavori e dei mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Inoltre negli stessi giorni sarà invertito il senso di marcia su via Amena al fine di consentire ai residenti di via San Francesco, vicolo Guerrieri, vico Glianes, largo Crudomonte e Congregazione di avere un percorso alternativo in uscita.

I veicoli in transito su piazza V. Emanuele II, giunti all’intersezione con via F. Consiglio, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di piazza V. Emanuele II.

I veicoli in transito su via De Flagilla, giunti all’intersezione con corso Garibaldi, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima. I veicoli in transito su corso Garibaldi, giunti all’intersezione con via Amena, avranno l’obbligo di proseguire in direzione corso Garibaldi.