Ingegneri, nuovo consiglio dell'ordine di Brindisi: Cosimo Pescatore è il presidente

BRINDISI - Cosimo Pescatore è il nuovo presidente dell'ordine degli ingegneri della provincia di Brindisi per il quadriennio 2022-2026. La consultazione elettorale, che si è svolta dal 15 al 21 giugno, ha eletto, inoltre, per la sezione A Cosimo Trabacca, Cosimo Pescatore, Fernando Dell’Anna, Elisa Caramia, Giuditta Moro, Maria Pia Fischetto, Antonio Pomes, Luca Vergine, Donato Ammirabile, Carmelo Sportillo, e per la sezione B (Junior) Francesca Sasso, tutti della lista “Virgilio 22-26”, su un totale di 25 candidati.

La segreteria dell’ordine è stata affidata all’ingegnere Cosimo Trabacca e la tesoreria all’ingegnere Donato Ammirabile. La carica di vice presidente all’ingegnere Fernando Dell’Anna. L’elezione degli organi è stata votata all’unanimità, a conferma di una squadra coesa e compatta, che si è formata sul programma elettorale presentato in sede di consultazioni “l’Ingegnere protagonista dello sviluppo territoriale”.

La transizione energetica, transizione digitale, grandi opere, i fondi del Pnrr, tutti temi dell’ingegneria, avranno momenti di approfondimento, e questi argomenti, uniti alla formazione professionale dei giovani professionisti, alla verifica dei bandi comunali e regionali e snellimento delle procedure amministrative presso gli enti pubblici, formerà il complesso dei temi da sostenere e portare avanti già nella primissima fase della nuova gestione dell’ordine. La sfida a medio termine riguarderà la nascita della fondazione ingegneri Brindisi: in essa potranno trovare spazio le innumerevoli professionalità dell’ingegneria, in completa sinergia con il consiglio.