Addio al direttore di Trcb, Tonino Saponaro: ha creduto nella forza dell'informazione

OSTUNI - Per oltre 40 anni ha dato voce alla città di Ostuni e a tutto il territorio Brindisino attraverso i suoi programmi, a volte stuzzicando, a volte provocando. Tonino Saponaro si è spento questa mattina (martedì 15 novembre 2022) all'età di 92 anni, ed il suo nome resterà per sempre legato a Tele Radio Città Bianca, radio prima (maggio 1976) e Tv successivamente (gennaio 1979), tanto da essere stato definito "pioniere dell'etere" in Italia. Il suo scopo, infatti, era quello di promuovere il patrimonio sociale, economico e culturale della provincia di Brindisi e Trcb è stata di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Tg, sport, telefilm le prime trasmissioni sui canali uhf 25 e 30. Negli anni ’80 Trcb allarga la propria area di copertura ed è visibile in tutto il Salento. Nel decennio successivo Trcb aderisce al consorzio Italia 9 Network ma continua a proporre autoproduzioni passando, anche, su internet tramite il sito www.trcb.it, un’edizione del tg va in onda su Puglia Channel (piattaforma Sky canale 844) alle 8,30 del mattino. "Un addio ad una figura storica di Ostuni - scrive su Facbeook l'ex sindaco Lorenzo Cirasino -. Una passione, quella dell'informazione, che lo ha accompagnato fino alla fine pronto a registrare eventi fatti e personaggi della nostra Terra. Che la terra ti sia lieve caro Tonino."

Nel 2014 ha pubblicato il libro "Dall'occhio al cuore - Diario di un cronista 2011/2013 e la mia storia" (Schena Editore) e nel 2016 aveva fatto dono alla biblioteca provinciale di Brindisi tutto il proprio lavoro televisivo svolto dal 1984 al 2006: 5 Format televisivi legati agli eventi socio-politici, giuridici e culturali del territorio, con prevalenza della città di Brindisi, 3 dvd contenenti la documentazione video completa su “Il dramma albanese (1991-1997)”, sul “Caporalato” e sulla “Visita pastorale di Papa Benedetto XVI”, 2 monografie “Dall’occhio al cuore: diario di un cronista”, dal 2004 al 2013.