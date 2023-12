Ostuni, lavori sospesi all’istituto Monnet. Sopralluogo del consigliere provinciale Tanzarella

OSTUNI - I lavori nell'istituto Monnet di Ostuni sono attualmente sospesi, generando problemi di gestione per le scolaresche presenti. Gli interventi, affidati all'ente Provincia di Brindisi, sono fermi da settembre scorso. La scuola, trasformata in un cantiere a cielo aperto, ospita al momento le classi di ragioneria, geometra, turistico e industriale. I due cantieri aperti mirano alla creazione di nuove aule e alla ristrutturazione e messa in sicurezza dell'auditorium e della palestra. Nonostante l'importanza di tali lavori per il miglioramento delle strutture scolastiche, al momento entrambi i cantieri sono fermi, e ciò preoccupa la comunità educativa. Il consigliere provinciale appena eletto, Domenico Tanzarella, ha constatato personalmente la situazione durante un sopralluogo effettuato nella mattinata di giovedì 21 dicembre. Durante la visita, ha anche avuto modo di incontrare il preside dell'istituto, Natale Palmisano.

"La mancanza di comunicazioni ufficiali riguardo allo stop dei lavori aggiunge ulteriore incertezza alla situazione. Si auspica che le autorità competenti prendano provvedimenti tempestivi per risolvere la situazione e garantire la continuità delle attività didattiche, nonché il completamento delle opere di miglioramento strutturale programmato".

“Questa mattina ho preso possesso delle mie funzioni di consigliere provinciale e sono venuto ad effettuare un sopralluogo all’ interno dell’Istituto Monnet dove sono in corso dei lavori – afferma il consigliere Domenico Tanzarella - Questo è un progetto che partì nel 2018 quando io ero Presidente alla Provincia. I lavori sono cominciati nel luglio scorso, con la consegna delle aree, avviati ad agosti e fermi dai primi di settembre".

"Un progetto ambizioso per un istituto al quale sono state accorpate anche le classi dell’indirizzo industriale, oggi però la scuola vive una situazione di grande difficoltà perché gli studenti si ritrovano nel bel mezzo di un cantiere, senza auditorium e palestra. Da questo primo colloquio con gli organi tecnici della provincia non ho ricevuto nessuna informazione precisa, perché da quanto appreso dal direttore dei lavori e dal progettista, non risulta che ci sia una sospensione dei lavori. Nei prossimi giorni - conclude Tanzarella - approfondirò la questione, perché il mio interesse principale è quello di tutelare i nostri ragazzi e la nostra comunità scolastica, l’ho constatato anche attraverso le parole del Preside”.