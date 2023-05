Palazzetto dello sport, a breve il sopralluogo per la verifica sugli impianti

FASANO - Palazzetto dello sport di Fasano: l’ultimatum è stato rispettato e ora il prossimo passo è un sopralluogo per verificare lo stato degli impianti. La Universal Export (di Antonio Scianaro), che gestisce il cantiere del palazzetto dello sport, ha consegnato, nei termini stabiliti (16 maggio 2023), tutta la documentazione necessaria per consentire la convocazione della commissione di pubblico spettacolo e quindi garantire il completamento dell’iter per l’agibilità della struttura e la consegna alla città. Il prossimo passo è il sopralluogo convocato dalla direzione lavori (Finepro) che si terrà entro venerdì prossimo 26 maggio 2023 per eseguire le verifiche tecniche sugli impianti tecnici e preliminari al collaudo.