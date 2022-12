Ritorna il Pandottone di Ais per la lotta alla sclerosi multipla: una buona azione per Natale

BRINDISI - Tornano anche quest’anno - dopo il grande successo dello scorso anno - il Panettone e il Pandoro di Aism per dare sostegno a tutte le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie. Il Natale si avvicina ed ecco che Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla porta nelle piazze italiane due prodotti classici del Natale. Il Pandottone di Aism. Un ricco panettone della ricetta classica con uvetta, cedro candito e scorze di arancia, e un soffice pandoro. Prodotti confezionati entrambi dalla Pasticceria Bonifanti che produce eccellenze gastronomiche dal 1932. Il pandottone di Aism sarà in Piazza Vittoria Brindisi il 2,3 e 4 dicembre.

Scegliendo il Pandottone Aism, si potranno accontentare tutti i gusti portando in tavola un doppia bontà un Panettone o un Pandoro da 500 grammi l’uno con una offerta minima di 10 euro ciascuno. Una buona e dolce azione che fa anche delbene perché aiuta la lotta alla sclerosi multipla. I fondi raccolti con il Pandottone permetteranno alla sezione Aism sul territorio di fornire servizi alle persone con sclerosi multipla e ai loro famigliari. L’associazione con i suoi volontari permetteranno loro di non essere più soli. Come avere il Pandottone di Aism: è già possibile prenotare chiamando la sezione provinciale Aism più vicina.