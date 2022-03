Papilloma Virus e la vaccinazione come prevenzione: convegno al Liceo Marzolla Leo Simone Durano

BRINDISI - In occasione della Giornata della Donna, l' 8 marzo 2022 alle ore 17, presso l’auditorium “Cinzia“del Liceo Classico Marzolla, si terrà un convegno sul tema della prevenzione al carcinoma della cervice e del Papilloma Virus organizzato dall’Inner Wheel Brindisi Carf in collaborazione con il Liceo Marzolla Leo Simone Durano. La dirigente scolastica Carmen Taurino ha accolto con grande interesse l’iniziativa rientrante nell’ambito delle attività connesse alla cittadinanza attiva e in linea con il Ptf di istituto, nel perseguire l’obiettivo di formare cittadini critici e consapevoli anche delle problematiche sulla salute della persona.

Un tema delicato che coinvolge tutti e proprio per questo è importante stabilire un dialogo costruttivo per sensibilizzare la comunità scolastica dando la possibilità alla cittadinanza di seguire l’evento che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della scuola. All’evento interverranno specialisti del settore medico sanitario e importanti figure istituzionali. Sono

previsti degli intermezzi musicali a cura del Liceo Musicale Durano e delle installazioni scenografiche a cura del Liceo Artistico Simone.

"Il nostro istituto - si legge in una nota della scuola - intende onorare la Giornata internazionale della Donna in modo costruttivo, senza retorica, ma rendendola occasione per migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne, e non solo, nei confronti della prevenzione verso malattie molto gravi."