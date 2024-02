Passaporti, boom di rilasci nel Brindisino nel 2023. E cambiano gli orari

BRINDISI - Boom di richieste e rilasci di passaporti nel Brindisino. I dati ufficiali della polizia di Stato indicano un incremento nel 2023. Se nel 2022, tra la questura di Brindisi e i commissariati di Mesagne e Ostuni, sono state presentate 6.763 istanze, nel 2023 il numero è salito a 11.026, con un incremento pari al 63 per cento. Per quanto riguarda invece i passaporti rilasciati dai vari uffici, nel 2022 il dato è 6.525, ma nel 2023 è salito a 11.064, con un incremento pari al 69,6 per cento.

I numeri sono decisamente positivi ma la polizia vuole ancora migliorare e ottimizzare le procedure amministrative e operative per il rilascio dei passaporti: sono state disposte, infatti, alcune modifiche relative agli orari delle attività di sportello degli Ufficio Passaporti della questura e dei commissariati di Ostuni e Mesagne. Attraverso il planner dell'agenda passaporti, sono stati modificati gli orari di apertura al pubblico al fine di ridurre i tempi per la richiesta del passaporto, estendendo in tal modo la fascia oraria di apertura al pubblico e implementando quindi il numero degli appuntamenti giornalieri. Tali modifiche promuoveranno un incremento delle acquisizioni dei dati dall'utenza con conseguente diminuzione dei tempi di attesa delle richieste di passaporto.

Questura di Brindisi, orari di apertura al pubblico dell'ufficio passaporti: dal lunedì al venerdì con orario 08.30 / 12.30; mercoledì con orario 14.00 / 16.00.

Commissariato di Ostuni, orari di apertura al pubblico dell'ufficio passaporti: lunedì - martedì - giovedì - venerdì con orario 09.00 / 13.00; mercoledì con orario 15 / 18.

Commissariato di Mesagne, orari di apertura al pubblico dell'ufficio passaporti: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì con orario 09.00 / 13.00; giovedì con orario 15 / 18.

L'utente potrà evidenziare la necessità di anticipare l'appuntamento ottenuto tramite prenotazione on-line evidenziando e documentando le motivazioni dell'urgenza relativamente ai viaggi per motivi di lavoro - studio - salute - turismo, rivolgendosi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Questura di Brindisi: dipps115.00n0@pecps.poliziadistato.it

Commissariato di Ostuni: dipps115.5100@pecps.poliziadistato.it

Commissariato di Mesagne: dipps115.5200@pecps.poliziadistato.it

Il personale dell'Ufficio Passaporti continuerà a garantire la costante disponibilità per contribuire in maniera ottimale a soddisfare le esigenze e le richieste dei cittadini.

