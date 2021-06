A Pezze Di Greco arrivano le Casette dei Libri: per diffondere la lettura

Davanti alla "Bottega del mondo Equo e non solo" (via Fogazzaro 59) e davanti a "Spazi Aperti Equoenonsolo" (corso Nazionale 174) a Pezze di Greco

PEZZE DI GRECO (Fasano) - Ieri, venerdì 4 giugno, davanti alla "Bottega del mondo Equo e non solo" (via Fogazzaro 59) e davanti a "Spazi Aperti Equoenonsolo" (corso Nazionale 174) a Pezze di Greco sono state collocate, a cura della cooperativa "Equo e non solo" delle Casette dei libri con lo scopo di diffondere la lettura.

Queste casette che si stanno diffondendo in tutta Italia, nascono negli Stati Uniti con il nome di Little free Library. Nel 2009 Todd Bol, in onore di sua madre che era una cultrice dei libri e amante della cultura, installò una piccola casetta di legno e la riempì di libri scrivendo che erano a disposizione di tutti e che chiunque poteva prenderli in prestito e scambiarli. Lo scopo, appunto, è di far avvicinare ai libri sempre di più, di far circolare storie aderendo al circuito conosciuto anche come Bookcrossing.

Alla base del funzionamento della casetta dei libri c’è una semplice frase “prendi un libro lascia un libro” che racchiude l’intera filosofia del progetto: condivisione, cittadinanza attiva, partecipazione. L’augurio è che tali casette e piccole biblioteche di strada si diffondano in tutto il territorio e siano sempre più numerose le realtà che aderiscono a tale progetto.

Per informazioni: Equoenonsolo –Via Fogazzaro n.59 – Fasano -328.9536770; SpaziAperti Equoenonsolo – C.so Nazionale n.174 - Pezze di Greco Fasano - 328.8682626