Strade colabrodo nella frazione di Tuturano: "Gravi disagi per i cittadini"

BRINDISI – Le strade della frazione di Tuturano versano in pessime condizioni. Lo denuncia l’ex consigliere comunale Pietro Guadalupi (Fratelli d'Italia), che attraverso una nota stampa rimarca come “la situazione la situazione di abbandono in cui versa la frazione di Tuturano sia sempre più evidente”. “Gli interventi richiesti all’amministrazione comunale – afferma Guadalupi - restano lettera morta e il degrado cresce di giorno in giorno”.

Particolarmente malconcia (per usare un eufemismo) è la strada che costeggia il Centro di aggregazione giovanile, dove negli anni scorsi la Stp aveva istituito il capolinea, per alleggerire via Vittorio Emanuele, strada centrale della frazione, dal transito dei pullman. “Ebbene. Nonostante numerose segnalazioni – afferma il consigliere - tale strada versa in condizioni disastrose, con buche e avvallamenti”. Da quanto sostenuto da Guadalupi questo avrebbe indotto la Stp “a riportare il capolinea in pieno centro, aggravando i disagi per i cittadini”. “Possibile – si chiede il consigliere - che l’Amministrazione Comunale non abbia un piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie? Possibile che Tuturano subisca ancora una volta pesanti discriminazioni?”

