Pantanagianni, chiuso il parcheggio: disagi e polemiche. "Ma è zona agricola"

Il viceprefetto Maria Antonietta Olivieri chiarisce che l’area non è regolamentata da vent’anni, che il problema sarà affrontato a partire dal mese di settembre in modo sistematico e programmatico. Controlli per segnalazioni di parcheggi abusivi

CAROVIGNO- Auto parcheggiate in doppia e tripla fila che vietano il passaggio ai mezzi di soccorso, disagi per la circolazione e lamentele dei cittadini: è polemica per la chiusura dell’area parcheggio di Pantanagianni, marina di Carovigno, che per vent’anni è sempre stata messa a disposizione di turisti e bagnanti.

Ma il commissario prefettizio del comune di Carovigno, Maria Antonietta Olivieri, contattata dalla redazione di BrindisiReport.it, placa le polemiche: “È zona agricola. È chiaro che la pratica è invalida da vent’anni, ma le norme vanno rispettate. E noi siamo qui per questo” prosegue il viceprefetto Olivieri, sottolineando la sanzionabilità delle auto parcheggiate lungo la strada che porta al mare.

Il problema dell’area parcheggio si è presentato quando la commissione straordinaria del Comune, composta dal viceprefetto Maria Antonietta Olivieri, Maria Rosaria Maiorino (prefetto a riposo) e Michele Albertini (dirigente di seconda fascia), è venuta a conoscenza del fatto che quelle zone agricole con particolari vincoli paesaggistici non possono essere adibite a parcheggio, anche se la pratica si ripete da vent’anni. “E, quindi, abbiamo dovuto negare la richieste pervenute”.

I disagi relativi alla chiusura dei parcheggi sono dovuti alla presa d’atto di un’assenza di regolamentazione delle aree, problematiche che i commissari provvederanno ad affrontare e programmare, a partire dal mese di settembre, in modo sistematico e nel rispetto delle norme. "Se pervengono segnalazioni di parcheggi abusivi o altro, attiveremo i controlli con la polizia locale, come già accade" conclude il commissario prefettizio Maria Antonietta Olivieri.