Ortopedia: "Premio al volontariato" alla fondazione Femor, presieduta da Saccomanno

Il dottor Michele Saccomanno, sindaco di Torre Santa Susanna, ha ricevuto la targa del “Premio al volontariato” in qualità di presidente della Fondazione per Educazione & Management in Ortopedia (Femor). Si tratta di un riconoscimento istituito dalla Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia). La premiazione è avvenuta in occasione del 106esimo congresso nazionale di ortopedia e traumatologia svoltosi a Roma, con la seguente motivazione: “Agli ortopedici che rendono concreta la generosità”.

Michele Saccomanno ha ritirato il premio insieme ai dottori Federico Santolini e Danilo Chiapale di ritorno da una missione in Congo, sede di costante impegno formativo e assistenziale da parte di Femor.