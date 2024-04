SAN PIETRO VERNOTICO – Punti di fermata Stp che mettono a rischio i viaggiatori. È quanto segnala un cittadino di San Pietro Vernotico alla redazione di questo giornale dopo che le decine di segnalazioni presentate negli anni agli organi competenti sono cadute nel vuoto. “Non so più a chi rivolgermi e come fare per far capire che i punti siti sulla circonvallazione, all’incrocio per Cellino e quello nei pressi del sottopasso della stazione mettono a rischio i pendolari”. Spiega il cittadino che da oltre 20 anni viaggia verso Taranto per lavoro a bordo di autobus. Inoltre i suoi figli prendono bus per Brindisi e Lecce, per frequentare gli istituti superiori.

“La fermata sita sulla circonvallazione, all’altezza del distributore di carburanti, è totalmente al buio, senza strisce pedonali e senza segnaletica luminosa, così come prevede il codice della strada. Stessa situazione per quella a ridosso dell’incrocio per Cellino San Marco, non ci sono marciapiedi o tettoie, nulla che indica la presenza di persone sul ciglio della strada che potrebbero prendere il pullman. Eppure si tratta di fermate utilizzate da pendolari lavoratori e studenti”.

L’unica fermata per Taranto è quella sita nei pressi del sottopasso di via Stazione: “Anche qui la situazione non è delle migliori: intanto il punto di fermata è tra un incrocio e una rotatoria e non ci sono strisce pedonali, nulla che tutela il viaggiatore. Ma queste non sono le uniche che versano in queste condizioni. Prendere un pullman a San Pietro Vernotico rappresenta un vero pericolo. I pendolari non sono al sicuro. Vedo ragazzi ma anche persone anziane (c’è una coppia di Torre Santa Susanna che ogni settimana viene a San Pietro) che attraversano la circonvallazione come formiche. Deve scapparci il morto?”.

La rabbia del cittadino è che da anni segnala questi disagi a tutti gli organi competenti, tra Stp, Comune e Comando Polizia locale e nessuno ancora è intervenuto.

“Ho fatto diversi incontri, ho spiegato più volte la situazione, ho chiesto anche l’installazione di paletti e mi è stato risposto in modo indelicato. Ho fatto di tutto per cercare di rendere più sicure le fermate Stp ma ad oggi nessuno si è mosso. Mi è stato detto che quella dell’incrocio di Cellino sarà soppressa perché non è a norma. Ma a questo punto mi chiedo: quali sono a norma? Basta leggere gli articoli del codice della strada che disciplinano le fermate del servizio pubblico e farsi un giro in paese agli orari in cui i viaggiatori prendono l’autobus per rendersi conto della situazione e dei rischi che si corrono, specie nelle ore serali quando la visibilità è scarsa”.

